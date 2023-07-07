Обрушение кровли в Павлодаре: из-под завалов вытащили двоих пострадавших

Фото: t.me/qr_tjm

В Павлодаре с места происшествия, где штормовым ветром сорвало кровлю с торгового дома "Артур", кареты скорой помощи увезли двоих пострадавших. Упавшая кровля повредила 13 авто, передаёт BaigeNews.kz.

Фото: t.me/qr_tjm

В ДЧС области рассказали подробности произошедшего.

"На пульт 112 в 13:54 поступило сообщение о том, что в ТД "Артур" со стороны улицы Суворова произошел обвал кровли. На место выехали 4 сотрудника и одна единица техники ОСО, и 3 сотрудника центра медицины катастроф. Произошел обвал боковой обшивки торгового дома на летнее кафе. По сообщениям очевидцев под завалами находились люди. Спасатели приступили к разборке конструкции. Одного мужчину, 1975 года рождения, извлекли из под завала и госпитализировали в больницу. У него диагностирован перелом обоих ног. Еще одного мужчину скорая госпитализировала до приезда спасателей. Работы продолжаются", —

рассказали в ДЧС.

Фото: t.me/qr_tjm

В работе спасатели использовали специальные гидравлические спасательные инструменты для деблокирования пострадавшего. После извлечения пострадавшего сотрудники ДЧС проверили 13 рядом стоящих автомобилей на наличие в них пострадавших.

Фото очевидцев

В областной станции скорой помощи рассказали о состоянии пострадавщих.

"Вызов поступил в 13:52, на него направили две медицинские бригады. Доезд составил 5 минут. Пострадавших двое: это мужчины 1971 и 1975 годов рождения. У первого диагностированы закрытая черепно-мозговая травма и сотрясение головного мозга, у второго — политравмва и травматический шок. Оба доставлены в городскую больницу №1", — сообщили в областной станции скорой помощи.

Фото: t.me/qr_tjm

Общая площадь обрушения составила 300 квадратных метров.