Штормовое предупреждение объявлено почти во всех регионах Казахстана

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По прогнозу "Казигдромета", на большей части РК сохраняются дожди, на юго-востоке страны сильные дожди с грозами, на севере, востоке, юго-востоке с выпадением града и шквалистым ветром. По республике ожидается усиление ветра. А в западной половине республики с отрогом Северо-западног антициклона – погода без осадков, передаёт BaigeNews.kz.

На большей части Западно-Казахстанской, Атырауской, Актюбинской, Мангистауской, Кызылординской областей, в области Улытау, на юге Костанайской области сохраняется сильная жара, на юге Атырауской области ожидается очень сильная жара.

На большей части Жамбылской, Кызылординской, Мангистауской, на юге, западе, севере, пустынных районах Туркестанской области, на юге Атырауской, Костанайской, Карагандинской областей, области Улытау, на юге, юго-востоке Актюбинской, на северо-западе области Жетысу сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На большей части области Жетысу, Абай, в Северо-Казахстанской области, на западе, в центре Алматинской, на юге, востоке Западно-Казахстанской, на западе, юге, востоке Восточно-Казахстанской, на севере, юге, востоке Акмолинской, на севере Костанайской области ожидается высокая пожарная опасность.

В Астане 8 июля утром и днём ожидается гроза.

8-9 июля днем на большей части Атырауской области сохраняется сильная жара 35-39 градусов. В Атырау 8-9 июля днём температура воздуха достигнет 40-42 градусов.

8 июля днём на большей части области Улытау ожидается сильная жара 35 градусов.

Днём в горных районах Жамбылской области ожидается сильный дождь. На юге, в горных районах области гроза, град. Ветер северо-восточный, при грозе порывы 15-20 метров в секунду. В Таразе днём гроза, град. Ветер северо-восочный, при грозе порывы 15-20 метров в секунду.

В Актюбинской области днём сохраняется сильная жара 35-39 градусов.

Ночью и утром на западе Северо-Казахстанской области ожидается туман. Ветер северо-западный днем на севере, востоке области порывы 15-20 метров в секунду. В Петропавловске днём ветер северо-западный порывы 15-20 метров в секунду.

Днём на севере, востоке Карагандинской области ожидается гроза. Ветер юго-западный с переходом на северный днем на севере, востоке области порывы 18 метров в секунду.

На востоке Акмолинской области ожидается гроза. Ветер северо-западный днем на востоке области порывы 15-20 метров в секунду.

Ночью на западе, севере, днем на большей части области Абай ожидается гроза. Днём на севере, западе области ожидаются град, шквал. Ветер западный, северо-западный на севере, западе, юге области 15-20 метров в секунду, днём порывы 23 метров в секунду. На большей части области ожидается высокая пожарная опасность. В Семее ожидается гроза. Ветер западный, северо-западный днем порывы 15-18 метров в секунду.

8 июля ночью на севере, востоке, днём на большей части Восточно-Казахстанской области ожидается гроза. Днём на севере, востоке области ожидаются град, шквал. Ветер западный, северо-западный на севере, востоке, юге области 15-20 метров в секунду, днём порывы 23 метров в секунду. На западе, юге, востоке области сохраняется высокая пожарная опасность. В Усть-Каменогорске ожидается гроза. Ветер западный, северо-западный днем порывы 15-18 метров в секунду.

Днём на большей части Западно-Казахстанской области ожидается сильная жара 35-39 градусов. На юге, востоке области сохраняется высокая пожарная опасность. В Уральске днём ожидается сильная жара 36-38 градусов.

В горных и предгорных районах Туркестанской области ожидаются гроза, шквал. Ветер северо-восточный при грозе порывы 15-20 метров в секунду. На юге, западе, севере, в пустынных районах области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Шымкенте ночью и утром 8 июля ожидается гроза. Ветер северо-восточный при грозе порывы 15-20 метров в секунду.

На севере, востоке, юге Павлодарской области и Павлодаре ожидается гроза, днём град. Ветер северо-западный при грозе порывы 15-20 метров в секунду.

Днём на юге, в горных районах области Жетысу ожидается гроза. Ветер северо-восточный при грозе порывы 15-20 метров в секунду.

В Кызылординской области ожидается сильная жара 40 градусов. Ветер северо-восточный днем на юге области 15-20 метров в секунду.

Днём в горных районах Алматинской области ожидается временами сильный дождь. На севере, юге, в горных районах области ожидается гроза, днём в горных районах области ожидается град. Ветер юго-западный, западный, при грозе порывы 15-20 метров в секунду, в горных районах области временами 25 метров в секунду. В Алматы и Конаеве временами ожидается гроза. Ветер юго-западный, западный, при грозе порывы 15-20 метров в секунду.

Днём 9 июля на юге Мангистауской области ожидается очень сильная жара 43 градуса.