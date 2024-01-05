Более 500 мёртвых лебедей обнаружили на озере в Мангистауской области

В Мангистауской области растёт количество найденных мёртвыми лебедей. Специалисты областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира подтвердили, что на озере Караколь уже обнаружено 506 тушек, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Lada.kz.









Сначала сообщалось о том, что на берегу озера Караколь Корреспонденты запечатлели на видео масштаб трагедии.Сначала сообщалось о том, что на берегу озера Караколь нашли 30 мёртвых птиц. По заключению специалистов, особи погибли от птичьего гриппа. Затем появилась информация о 227 погибших лебедях.