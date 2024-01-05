Более 500 мёртвых лебедей обнаружили на озере в Мангистауской области
Сегодня, 22:28
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Сегодня, 22:28Сегодня, 22:28
30Фото: lada.kz
В Мангистауской области растёт количество найденных мёртвыми лебедей. Специалисты областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира подтвердили, что на озере Караколь уже обнаружено 506 тушек, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Lada.kz.