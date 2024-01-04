Более 43 млн тенге на фиктивном посеве похитили в аграрном университете Алматы
Сегодня, 11:00
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Сегодня, 11:00Сегодня, 11:00
69Фото: ogorodbezzabot.ru
Прокуроры установили факты хищения бюджетных средств при фиктивном посеве семян и обработке мест посева, передаёт BaigeNews.kz.
По информации прокуратуры Алматы, в Казахском национальном Аграрном исследовательском университете установлены факты хищения. Причинённый ущерб составляет 43,8 миллиона тенге. Управление досудебного расследования прокуратуры Алматы проводит расследование.
Кроме того, прокуроры установили факты мошенничества при сдаче в аренду коммерческих помещений, принадлежащие университету на сумму 7,9 миллиона тенге.
Досудебное расследование поручено Управлению полиции Медеуского района.
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