Более 43 млн тенге на фиктивном посеве похитили в аграрном университете Алматы

Прокуроры установили факты хищения бюджетных средств при фиктивном посеве семян и обработке мест посева, передаёт BaigeNews.kz.

По информации прокуратуры Алматы, в Казахском национальном Аграрном исследовательском университете установлены факты хищения. Причинённый ущерб составляет 43,8 миллиона тенге. Управление досудебного расследования прокуратуры Алматы проводит расследование.

Кроме того, прокуроры установили факты мошенничества при сдаче в аренду коммерческих помещений, принадлежащие университету на сумму 7,9 миллиона тенге.

Досудебное расследование поручено Управлению полиции Медеуского района.