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Более 42 тысяч безработных обучились на Skills Enbek

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Более 42 тысяч безработных обучились на Skills Enbek Сегодня, 10:16
Сегодня, 10:16
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По итогам 2023 года на платформе профессионального обучения Skills Enbek прошли курсы более 42 тысяч безработных, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан.

Сообщается, что в 2023 году 145,5 тысячи казахстанцев получили сертификаты о прохождении курсов на платформе профессионального обучения Skills Enbek.

"Из 42 тысяч безработных граждан, прошедших обучение, около 14,4 тысячи человек – представители молодежи, в основном они из Актюбинской, Туркестанской, Кызылординской областей и Шымкента", - отметили в министерстве.

Также сообщается, что на Skills Enbek опубликовано 294 курса по различным направлениям, 234 – бесплатные.

"Наиболее востребованными курсами являются "Птицеводство. Выращивание бройлеров", "Выращивание лимона в теплицах", "Жылыжайда көкөніс өсіру технологиясы", "Кассир", "Профессиональный курс индивидуального помощника для сопровождения лиц с трудностями в передвижении", - сообщили в ведомстве.

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