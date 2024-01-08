Более 42 тысяч безработных обучились на Skills Enbek

По итогам 2023 года на платформе профессионального обучения Skills Enbek прошли курсы более 42 тысяч безработных, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан.

Сообщается, что в 2023 году 145,5 тысячи казахстанцев получили сертификаты о прохождении курсов на платформе профессионального обучения Skills Enbek.

"Из 42 тысяч безработных граждан, прошедших обучение, около 14,4 тысячи человек – представители молодежи, в основном они из Актюбинской, Туркестанской, Кызылординской областей и Шымкента", - отметили в министерстве.

Также сообщается, что на Skills Enbek опубликовано 294 курса по различным направлениям, 234 – бесплатные.