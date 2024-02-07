Более 4 тыс. машин застряли на трассах из-за непогоды в Казахстане

О ситуации на трассах республиканского значения сообщили в компании "КазАвтоЖол", передаёт BaigeNews.kz.

По состоянию на 21:00 в связи с ухудшением погодных условий действует ограничение движения для авто на 59 участках дорог в 13 областях.

"По всей сети автодорог республиканского значения ограничение действует на 5 973 километрах. Скопление транспорта на участках – 4 182 единиц (3 598 грузовых, 584 легковых, три общественных)", - сообщили в "КазАвтоЖол".

Дорожники работают в усиленном режиме. На трассах задействовано 785 единиц специальной техники и 1 420 человек.