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Сегодня, 08:17
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180Фото: pixabay.com
Более 20 казахстанцев заразились коронавирусом за сутки
За сутки, 28 января, коронавирусом заразились 22 казахстанца, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на данные Минздрава.
На 30 января лечение от КВИ продолжают получать 1 637 человек (–1 494+ и 143 КВИ-), из них в стационарах находятся 111 пациентов, на амбулаторном уровне – 1 526 пациентов.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:
- в тяжёлом состоянии – шесть пациентов,
- в состоянии крайней степени тяжести – один пациент,
- на аппарате ИВЛ – один пациент.
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