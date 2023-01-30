Более 20 казахстанцев заразились коронавирусом за сутки

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За сутки, 28 января, коронавирусом заразились 22 казахстанца, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на данные Минздрава.

На 30 января лечение от КВИ продолжают получать 1 637 человек (–1 494+ и 143 КВИ-), из них в стационарах находятся 111 пациентов, на амбулаторном уровне – 1 526 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: