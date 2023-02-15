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  • Более 100 случаев заражения коронавирусом за сутки выявили в Казахстане
okd-center.ru Сегодня, 09:30
195
Сегодня, 09:30
195
Фото: okd-center.ru

Более 100 случаев заражения коронавирусом за сутки выявили в Казахстане

Минздрав обновил данные по суточной заболеваемости СOVID-19 в Казахстане, передаёт BaigeNews.kz.

По данным ведомства, на 15 февраля лечение от КВИ продолжают получать 1 545 человек (–1 382+ и 163 КВИ-), из них в стационарах находится – 123 пациент, на амбулаторном – 1 422 пациент.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

  • в тяжелом состоянии – шесть пациентов,
  • в состоянии крайней степени тяжести – три пациента,
  • на аппарате ИВЛ – два пациента.

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#коронавирус #заболеваемость #статистика
BaigeNews.kz
Сегодня, 09:30
195
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