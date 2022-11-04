Более 100 килограммов рогов сайги изъяли в Алматинской области

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Более 100 килограммов рогов сайги изъяли сотрудники КНБ и полиции в Алматинской области, передаёт BaigeNews.kz.

"4 ноября сотрудниками Управления по борьбе с организованной преступностью ДП Алматинской области совместно с сотрудниками ДКНБ задержаны трое мужчин, у которых изъято 953 штуки сайгачьих рогов. В отношении них возбуждено уголовное дело по статье 339 УК РК (Незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения, а также запрещенными к пользованию видами растений или животных, их частями или дериватами). Проводятся все необходимые следственные действия", - сообщил начальник УБОП ДП региона Абилгазы Толепбергенов.

Подозреваемые взяты под стражу.