Более 100 человек спасли из снежных заносов в Актюбинской области

Аким Актюбинской области Асхат Шахаров рассказал об аварийно-спасательных работах, развёрнутых в условиях непогоды, передаёт BaigeNews.kz.

В настоящее время в области закрыты семь автодорог республиканского и столько дорог областного значения.

В аварийно-спасательных работах задействованы 46 нарядов полиции, 81 единица техники, 211 человек личного состава департамента по чрезвычайным ситуациям, воинских частей и акиматов.

"В центрах восьми районов области — Каргалинском, Хобдинском, Айтекебийском, Алгинском, Мугалжарском, Хромтауском, Байганинском, Мартукском районах открыты 11 пунктов обогрева, где размещены 427 человек, в том числе 18 женщин и 20 детей. Из снежных заносов вывезено восемь автобусов, 157 человек, в том числе 17 детей эвакуированы и доставлены в ближайшие пункты обогрева. Сотрудники полиции вызволили более 50 автомашин, оставшихся на трассах", — рассказал Асхат Шахаров.

Он также сообщил, что из 56 сёл области, оставшихся без электричества, 27 подключены к электроснабжению. Это 2700 абонентов. Есть ограничения подачи и в Актобе.

Работы по восстановлению энергообеспечения в городе и районах проводят ночью. Отмечается, что восстановлена работа водозаборов "Нижний Каргалы" и "Тамды", а также водоочистных сооружений города.

Глава региона выразил благодарность всем неравнодушным, а также волонтёрам, которые в непростой момент оказывают поддержку и максимальное содействие гражданам на дороге днём и ночью.

"Призываю всех земляков проявить терпение в такой непростой час. Уверен, что в сложившейся ситуации вместе мы найдём правильные решения и преодолеем все преграды", — заключил Асхат Шахаров.