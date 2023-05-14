Бокс жесток: Стивен Батлер прокомментировал своё поражение от Алимханулы

Фото: instagram.com/bangbangbutler

Канадский боксёр Стивен Батлер высказался о своём поражении от казахстанца Жанибека Алимханулы, обратившись к фанатам в Instagram-сторис, передаёт BaigeNews.kz.

"Я начинал с низов и знаю, что такое падение, но ни о чём не жалею. Я и моя команда верили в победу, у нас была прекрасная возможность вернуться на чемпионат мира против брошенного соперника. Мы провели очень хорошую тренировку. Но бокс жесток, он не дал мне шанса выиграть этот чемпионат… Но я не сдаюсь, я буду продолжать делать то, что люблю и продолжать пытаться. Спасибо моей команде и всем, кто внёс свой вклад в этот поединок. Мы вернёмся!", — написал Батлер.

Напомним, накануне Стивен Батлер на вечере бокса в американском Стоктоне встретился на ринге с казахстанцем Жанибеком Алимханулы. На кону стоял пояс чемпиона мира по версии WBO в среднем весе, принадлежащий казахстанцу. Однако бой был коротким. Рассчитанный на 12 раундов поединок закончился уже во втором. "Казахский стиль" одержал победу нокаутом.

После боя Жанибек бросил вызов звёздам мирового бокса Канело и Чарло.

Примечательно, что днём ранее болельщики обсуждали казус, произошедший между двумя боксёрами во время дуэли взглядов. Батлер не захотел долго смотреть в глаза Жанибеку и сразу же ушёл.

Казахстанец предположил, что соперник просто испугался его грозного взгляда.

Между тем, фанаты Батлера считают, что Стивен просто не посчитал нужным "играть в гляделки" с опонентом, потому как уже успел это сделать накануне, опубликовав видео в Instagram.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Steven Butler (@bangbangbutler)

Отметим, теперь в копилке у казахстанского боксёра 14 побед в 14 боях в профи и девять досрочных. Батлер же потерпел четвёртое поражение в карьере при 32 победах и одной ничьей.