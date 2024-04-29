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Бишимбаева и Байжанова не привезли в суд

Сегодня, 10:25
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t.me/Jogargy_sot Сегодня, 10:25
Сегодня, 10:25
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Фото: t.me/Jogargy_sot

В суде по делу Куандыка Бишимбаева, которого обвиняют в убийстве Салтанат Нукеновой, перенесли прения сторон до 14:30. Конвойная служба не успела довезти подсудимых в здание суда, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

"Главное судебное разбирательство должно происходить с обязательным участием подсудимых в зале судебного заседания. Учитывая, что в конвойной службе возникли неполадки и подсудимые будут доставлены после 11 часов по нашим сведениям, главное судебное разбирательство откладывается до 14.30. Поскольку пока конвой приедет это где-то будет часов 12. За час времени провести судебное заседание времени не хватит. Поэтому судебное заседание будет продолжено в 14.30", - сообщила судья Айжан Кульбаева.

Напомним, 31-летняя Салтанат Нукенова умерла 9 ноября 2023 года в одном из ресторанов Астаны.

Её супруга Куандыка Бишимбаева обвиняют по пункту 5 части 2 статьи 99 УК РК (убийство, противоправное умышленное причинение смерти другому человеку, совершённое с особой жестокостью) и по пункту 1 части 2 статьи 110 УК РК (причинение физических и психических страданий путём систематического нанесения побоев или иными насильственными действиями, совершённое в отношении лица, находящегося в материальной зависимости от виновного).

На скамье подсудимых также находится родственник Бишимбаева - Бахытжан Байжанов. Ранее он заявил, что Бишимбаев оказывает на него давление. 

Судебное разбирательство проходит в Астане в открытом режиме.

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