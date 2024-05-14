"Мы потеряли его": павлодарец просит наказать врачей за смерть сына

Отец годовалого ребёнка обратился к общественности и правоохранительным органам с просьбой разобраться в ситуации со смертью его единственного сына. Мужчина записал ролик и открыто рассказал о случившемся через социальные сети. По словам Еркебулана, его сын скончался в начале 2023 года. Мужчина считает, что это произошло из-за халатности медиков инфекционной больницы Павлодара, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Мальчик по имени Тамерлан, как указывает его отец, нуждался в пересадке печени. В 2022 году родители отвезли малыша в Турцию, чтобы сделать важную операцию. Донором для него выступил сам папа. По словам мужчины, после хирургического вмешательства его сын вернулся к привычной жизни. Орган хорошо прижился, каких-либо осложнений не было.

"Я папа Тамерлана, нашего первого и единственного, долгожданного сына, которому был год и месяц. Мы потеряли его полтора года назад, в феврале 2023 года, по халатности и неправильному лечению врачей детской инфекционной больницы Павлодара. С февраля было назначено несколько экспертиз, заключение первой нас не удовлетворило, и мы перенаправили её повторно в Алматы", - рассказал в ролике отец мальчика Еркебулан.

Мужчина указал, что его сыну необходимо было "прокапаться" по результатам анализов. Для этой процедуры родители и отправились в павлодарскую инфекционную больницу. Однако закончилось это в итоге смертью мальчика. Отец ребёнка отметил, что его сына "спасал весь мир", а вот на родине весь проделанный труд "попросту угробили".

"Хотелось бы добиться справедливости, честного заключения со стороны экспертов и независимых медицинских экспертов. Мы не хотим, чтобы данная халатность и упущение врачей, в дальнейшем допускалось. Чтобы больше не было таких упущений со стороны врачей, и не пострадали дети и их родители. Прошу помощи журналистов, блогеров. Также отдельное обращение в аппарат Президента Республики Казахстан, министерство здравоохранения, генеральному прокурору, министерству юстиции. Наше уголовное дело чтобы держали на контроле", - обратился мужчина.

В региональном Управлении здравоохранения отреагировали на заявление мужчины. Факт смерти ребёнка подтвердили, при этом указали, что скончался он не в Павлодаре.

"Ребёнок 2022 года рождения находился в детской областной больнице с 30 января по 14 февраля 2023 года. Состояние после трансплантации печени, проведённой в Турции, город Анталия. По жизненным показаниям переведён в АО "Национальный научный центр материнства и детства" в Астане, где ребёнок провёл 7 дней. Дата смерти 20 февраля 2023 года", - ответили в Управлении здравоохранения Павлодарской области.

В ведомстве указали, что в апреле 2023 года после обращения отца мальчика независимыми экспертами проводилась проверка. Департамент Комитета медицинского и фармацевтического контроля МЗ РК по Павлодарской области выдал заключение, в котором отразил, что ряд нарушений все же был. При этом те же эксперты указали, что смерть мальчика предотвратить было невозможно. По итогам руководители павлодарской областной детской больницы получили взыскания в виде выговоров.

После заявление папы мальчика и его обращений к генеральному прокурору возбуждено уголовное дело, по которому ещё проводятся следственные мероприятия.