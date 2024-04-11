Байжанов о давлении Бишимбаева: Буду проклинать тебя и твоих детей

В Астане продолжается судебное разбирательство по делу об убийстве Салтанат Нукеновой, передаёт корреспондент BaigeNews.kz. В содеянном подозревают её супруга экс-министра нацэкономики Куандыка Бишимбаева. На скамье подсудимых также находится родственник Бишимбаева - Бахытжан Байжанов.

Ранее Байжанов заявил о давлении на него со стороны Бишимбаева.

Прокурор задал вопрос на судебное заседании, о каком давлении шла речь.

"Он мне указывал, чтобы я сказал, что мы вместе звонили в скорую. В противном случае, то я тебя буду проклинать, твоих детей, чтобы с тобой тоже такое случилось", - ответил Байжанов.

Подозреваемого экс-министра Бишимбаева обвиняют по пункту 5 части 2 статьи 99 УК РК (убийство, противоправное умышленное причинение смерти другому человеку, совершённое с особой жестокостью) и по пункту 1 части 2 статьи 110 УК РК (причинение физических и психических страданий путём систематического нанесения побоев или иными насильственными действиями, совершённое в отношении лица, находящегося в материальной зависимости от виновного).

Байжанова обвиняют по статье 432 Уголовного кодекса РК (укрывательство особо тяжкого преступления) и по статье 434 УК РК (недонесения о достоверно известном совершенном особо тяжком преступлении).

Ранее Байжанов сообщил о том, что происходило в ресторане "Бао" в день смерти Нукеновой, а также о том, как были удалены видеозаписи с камер.