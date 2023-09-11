Байга "Ұлы дала жорығы": определены победители пятого этапа

Завершился пятый этап гранд марафона-байга "Ұлы дала жорығы", по итогам которого команда из Актобе финишировала первой, передаёт BaigeNews.kz.

По итогам пятого этапа байги команда Актюбинской области одержала победу. Представители Мангистауской области стали вторыми, а всадники города Алматы добрались до финиша третьими.

Согласно программе, команды преодолели очередные 100 километров. Таким образом, всадники за пять дней соревнований прошли 450 километров.

Главный ветеринарный врач марафона-байга "Ұлы дала жорығы" Ольга Гробер отметила, что в этом году заметно изменилось отношение владельцев лошадей к своим питомцам, оно стало более гуманным.

"Я заметила колоссальные изменения по сравнению с прошлым годом. Люди щадяще стали относиться к своим питомцам. Повышается сознательность. Всадники начали понимать, что не стоит гнать лошадь до последнего на большие расстояния, выжимать абсолютно все. Идет большой обмен знаниями, большой толчок развития. Я чувствую, что сработал отличный менеджмент и это не может не радовать. В итоге выигрывают самые выносливые. В завершение хочу сказать, что марафон-байга "Ұлы дала жорығы" сам по себе очень уникальный, он не имеет аналогов в мире", - заключила О. Гробер.

Отметим, сегодня 14 команд направятся в сторону села Корганбай для преодоления первых 50 километров.