АЗРК: Ограничения реализации топлива на заправках - нарушение закона

Фото: bulak.kg

В связи с участившимися фактами ограничения реализации ГСМ на заправках в регионах Казахстана, Агентство по защите и развитию конкуренции напомнило, что данные действия являются нарушением антимонопольного законодательства, передаёт BaigeNews.kz.

"Предпринимательский кодекс запрещает согласованные действия участников рынка и действия доминирующих компаний по необоснованному отказу в реализации товара. Госорганами на ежедневной основе проводится мониторинг реализации нефтепродуктов на АЗС и базах хранения. Независимо от планируемого повышения цен, субъекты предпринимательства при наличии ГСМ обязаны осуществлять своевременную их реализацию по установленным ценам. При увеличении объёмов остатков и ограничениях реализации ГСМ в отношении недобросовестных предпринимателей будут приняты меры реагирования", - сообщили в агентстве.

За нарушение антимонопольного законодательства КоАП предусматривает наложение штрафа в размере до 5% от дохода компании.

Территориальные органы Агентства по защите и развитию конкуренции изучают факты ограничения реализации ГСМ на предмет наличия признаков нарушения законодательства.

"Агентство по защите и развитию конкуренции призывает предпринимателей неукоснительно соблюдать требования

конкурентного законодательства и обеспечивать реализацию ГСМ в полном объёме. Также просим граждан в случаях отказа в продаже ГСМ обращаться в территориальные подразделения агентства, а при превышении установленных цен - в территориальные подразделения Комитета по регулированию естественных монополий министерства национальной экономики", - обратились к казахстанцам в ведомстве.

Ранее появилось сообщение о том, что ограничения на продажу топлива ввели на нескольких заправках в Алматы. В акимате прокомментировали, как будут решать проблему с дефицитом дизтоплива.