Дефицит топлива в Алматы: в акимате ответили, как будут решать проблему

В акимате Алматы объяснили, из-за чего на заправках ввели ограничения на отпуск дизельного топлива, и сообщили, как собираются решать проблему, передаёт BaigeNews.kz.

"В городе возник одномоментный рост потребления дизтоплива на 30-35 процентов. Скачок объясняется ажиотажным спросом со стороны жителей Алматинской области и владельцев транзитного транспорта. Это привело к перебоям в поставках на отдельные АЗС", - сказано в сообщении.

По данным акимата, наличии на крупных сетевых АЗС и в нефтебазах города есть порядка 8,8 тысячи тонн дизельного топлива, в течение 4-5 дней ожидается поставка 4,7 тысячи тонн.