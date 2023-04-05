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Дефицит топлива в Алматы: в акимате ответили, как будут решать проблему Сегодня, 17:59
297
Сегодня, 17:59
297

Дефицит топлива в Алматы: в акимате ответили, как будут решать проблему

В акимате Алматы объяснили, из-за чего на заправках ввели ограничения на отпуск дизельного топлива, и сообщили, как собираются решать проблему, передаёт BaigeNews.kz.

"В городе возник одномоментный рост потребления дизтоплива на 30-35 процентов. Скачок объясняется ажиотажным спросом со стороны жителей Алматинской области и владельцев транзитного транспорта. Это привело к перебоям в поставках на отдельные АЗС", - сказано в сообщении.  

По данным акимата, наличии на крупных сетевых АЗС и в нефтебазах города есть порядка 8,8 тысячи тонн дизельного топлива, в течение 4-5 дней ожидается поставка 4,7 тысячи тонн.

"Пока в целях обеспечения жителей города, автобусных парков и коммунальных служб на отдельных АЗС введён лимитированный отпуск дизтоплива. Акиматом Алматы совместно с КТЖ и сетями АЗС ведётся мониторинг дизельного топлива в пути. Оперативно прорабатываются вопросы, связанные с простаиванием вагонов в других регионах. После возобновления производства дизтоплива на Шымкентском нефтеперерабатывающем заводе ситуация полностью стабилизируется. С 15 марта завод закрыт на ремонт, и, по предварительной информации Минэнерго РК, он завершится в первой декаде апреля", - сообщили в акимате.

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Сегодня, 17:59
297
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