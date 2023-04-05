Ограничения на продажу топлива ввели на нескольких заправках в Алматы

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В акимате Алматы прокомментировали ситуацию касательно дефицита дизельного топлива на заправках, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МИА "Казинформ".

По данным акимата Алматы, в городе функционируют 213 действующих автозаправочных станций, из них крупным шести сетям принадлежат 176 АЗС, или 82 процента.

"Поставки горюче-смазочных материалов в город осуществляются от трех нефтеперерабатывающих заводов: Шымкентского нефтеперерабатывающего завода "Петро Казахстан Ойл продактс" (доля ПКОП - 40 процентов), Павлодарского нефтехимического завода (доля ПНХЗ – 35 процентов), Атырауского нефтеперерабатывающего завода (доля АНПЗ – 25 процентов). С 15 марта текущего года Шымкентский нефтеперерабатывающий завод закрыт на капитальный ремонт, в связи с чем поставки дизельного топлива в Алматы были прекращены. За этот период поставки дизтоплива от ПНХЗ и АНПЗ составили около 12 тысяч тонн", - сообщили в пресс-службе акимата.

На сегодня в наличии крупных сетевых АЗС и в нефтебазах города имеется порядка 8,8 тысячи тонн дизельного топлива, в течение 4-5 дней ожидается поставка порядка 4,7 тысячи тонн.

В акимате отметили, что в последнее время в Алматы наблюдается ажиотажный спрос на дизельное топливо со стороны жителей Алматинской области, а также владельцев транзитного транспорта, что вызвало одномоментный рост потребления на 30-35 процентов и привело к перебоям в поставках (несвоевременной пополняемости резервуаров) на отдельные АЗС.

"В целях обеспечения жителей города, автобусных парков и коммунальных служб на отдельных АЗС введен лимитированный отпуск дизельного топлива", - отметили в ведомстве.

В настоящее время акиматом Алматы совместно с КТЖ и сетями АЗС на постоянной основе ведется мониторинг дизельного топлива в пути, оперативно прорабатываются вопросы, связанные с простаиванием вагонов в других регионах.