"Ренессанс и технопревосходство": эксперты оценили перспективы сотрудничества Казахстана со странами Азии

Президент Казахстана, выступая на международных площадках, как правило, выдвигает ряд инициатив, обращая внимание мирового сообщества на имеющиеся проблемы и необходимость решения определённых задач.

Не стал исключением прошедший на этой неделе в Китае Боаоский азиатский форум (БАФ). Здесь глава государства выдвинул шесть инициатив в качестве ответов на текущие глобальные вызовы. Это создание на принципах справедливости и открытости новой многосторонней торговой системы, разработка новых подходов в глобальной финансовой системе, обеспечение мировой продовольственной безопасности, расширение транзитно-транспортного сотрудничества и технологического сотрудничества между азиатскими странами, а также сотрудничество в сфере добычи редкоземельных металлов.

Президент РК отметил, что на фоне беспрецедентной глобальной неопределённости Азия лидирует на пути к новой эре устойчивого развития. И подкрепил свой тезис конкретными прогнозными цифрами:

"Ожидается, что в этом году Азия обеспечит 60% роста мирового ВВП. На долю континента приходится 53% мировой торговли, здесь расположены несколько крупнейших и наиболее динамично развивающихся экономик мира. Прямые иностранные инвестиции в Азию значительно выросли за последние годы. В этом регионе также расположены ведущие технологические центры мира, обеспечивающие 70% патентных разработок. Континент располагает значительными человеческими ресурсами, 21 из 30 крупнейших городов мира находятся в Азии. Из ожидаемых 30 триллионов долларов роста потребления среднего класса к 2030 году только один триллион долларов, как предполагается, придётся на западные экономики. В совокупности все эти факторы указывают на так называемый "Азиатский ренессанс".

В подтверждение слов Токаева о нынешнем технологическом превосходстве стран Азии телекоммуникационная компания China Mobile в дни проведения БАФ объявила о запуске в коммерческую эксплуатацию первой в мире сети 5.5G, которая на порядок опережает 5G. Планируется на первом этапе покрыть сетью 5.5G сто китайских городов, а далее расширить охват в три раза за год.

Об усилении влияния Азии в мире, перспективах сотрудничества стран континента с Казахстаном и главных геополитических рисках в беседе с корреспондентом BaigeNews.kz рассказали эксперты.

Эксперт Института мировой экономики и политики Ерсултан Жансеитов отмечает, что Азия – главный экономический центр в будущем. А Казахстану, в первую очередь, важны отношения со своим стратегическим партнёром – Китаем, через которого наша страна может выйти на рынки других государств Азии.

"Совершенно понятно, что в зарождающемся азиатском сообществе "первую скрипку" будет играть именно Китай просто по масштабам своей экономики, народонаселению и научно-техническому потенциалу. Поэтому, в первую очередь, нужно выстраивать дальше такие же отношения с Китаем", – говорит эксперт.

Об усилении экономического партнёрства Казахстана и Китая говорят цифры. По официальным данным, за 2023 год взаимный товарооборот Казахстана и Китая вырос по сравнению с предыдущим годом на 30,1% до 31,5 миллиарда долларов. Объём грузоперевозок между странами увеличился на 22% до почти 30 миллионов тонн. И через Казахстан осуществляется 80% всех сухопутных перевозок между Китаем и Европой.

Тенденция роста объёма двусторонней торговли между двумя странами будет усиливаться и на это влияют множество факторов, отмечает политолог Аман Мамбеталиев.

"Мы видим трансформацию геополитической системы в мире. Если говорить простыми словами, то классический морской путь транспортировки товаров из азиатской региона в Северную Америку и Европу, который существовал весь 20 век, сейчас стал дороже и длиннее. И ввиду этого открывается перспектива для государств Центральной Азии, в первую очередь, для Казахстана. Изменение основных логистических маршрутов позволяет использовать опыт синергии между всеми государствами Азии, чтобы выстроить взаимовыгодные отношения", – говорит политолог.

По его словам, главный посыл участия президента Токаева в БАФ и его выступления на форуме заключается в том, что Казахстан открыт для сотрудничества с азиатскими партнёрами.

"Мы очень долго приглашали, в первую очередь, уже классических и заслуживших доверие инвесторов из Европейского Союза, Северной Америки. То сейчас ввиду изменения тенденций в геополитическом и экономическом мире, смещения логистических маршрутов и многих других факторов мы открыто заявляем, что Казахстан готов, может и должен открыто сотрудничать с азиатскими инвесторами. И это касается не только сфер технологий, добычи и использования редкоземельных металлов. Здесь открывается целый ряд направлений, в том числе и в сфере сельского хозяйства, потому что Казахстан является лидером в Центральной Азии по производству пшеницы и по многим другим продуктам сельскохозяйственной деятельности. Здесь больше разговор идёт о системных инвестициях в определённые ниши и сферы, которые создаются у инфраструктуры", – считает политолог.

Ерсултан Жансеитов также отмечает, что страны Юго-Восточной Азии – очень хороший рынок сбыта для казахстанской сельскохозяйственной продукции, в первую очередь, пшеницы.

"Азия для нас, можно сказать, ещё не в полной мере открыта. И у нас имеется очень большой потенциал для разворота в азиатском направлении. Пока у государств Восточной и Юго-Восточной Азии не имеется достаточного понимания, что такое Казахстан, какие у него есть плюсы, как работать с нашей страной. И участие президента Токаева в Боаоском азиатском форуме – это был визит ознакомления", – сказал эксперт.

Об этом также говорит главный эксперт Казахстанского института стратегических исследований при президенте РК Адиль Каукенов. По его словам, участие главы государства в БАФ – это возможность продвинуть казахстанскую и общую центральноазиатскую повестку, показать амбиции и возможности Казахстана в общеазиатском развитии.

"Ведь одной из главных проблем Казахстана и всей Центральной Азии является то, что наша страна до сих пор является terra incognita для большинства стран мира, включая Азию. Это осложняет привлечение инвестиций, трансфер технологий, продвижение казахстанских товаров на внешние рынки и создание новых высокотехнологичных производств на территории Казахстана", – говорит Адиль Каукенов.

Геополитические риски

Ерсултан Жансеитов отмечает, что вместе с большими экономическими перспективами в Азии имеются геополитические риски.

"Риски возникновение каких-то военных конфликтов, их возможное влияние на весь мир – это всё лежит в Азии. Если вдруг начнётся военный конфликт на Тайване, его последствия будут гораздо более тяжёлыми для всего мира, чем война в Украине. Потому что там гораздо больше денег, гораздо больше высокотехнологичных производственных цепочек, гораздо больше взаимосвязанности в плане вовлеченности и населения, и денег. То есть азиатский регион становится одновременно и драйвером, и опасной точкой", – сказал эксперт.