Автора рассылок о терроре в школах задержали в Карагандинской области

Задержан автор Telegram-канала "Очищение Караганды", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Как сообщили в Департаменте полиции Карагандинской области, администратором Telegram-канала "Очищение Караганды" и автором рассылок о расстреле школьников в регионе оказался 13-летний подросток. Мальчик увидел в социальных сетях скриншот с тематикой терроризма и решил рассылать сообщения о готовящихся актах терроризма в своей области.

В полиции также отметили, что канал удалён. Сейчас стражи порядка проверяют информацию о причастности к данному преступлению лиц, находящихся за рубежом.

Также сообщается, что полицейские подали иск в суд по возмещению ущерба за выезд экстренных служб. Родители школьника будут привлечены к ответственности в соответствии с законодательством РК. Сейчас ведется расследование.

Напомним, сначала актюбинцев напугали сообщениями о подготовке нападений на школы города. В мессенджере Telegram появился канал, в котором неизвестный делится планами о массовых расстрелах актюбинских школьников. Департамент полиции Актюбинской области начал досудебное расследование по этому факту.

Полицейские выяснили, кто был автором рассылки, напугавшей школьников и их родителей в Актобе. Им оказался 18-летний уроженец одной из стран ближнего зарубежья.

Позже тем же способом начали запугивать жителей Атырау. В пресс-службе департамента полиции Атырауской области прокомментировали рассылку, отметив, что это фейк.

В начале февраля фейк о расстреле детей в школах добрался до Павлодара, а позже аналогичными сообщениями стали пугать карагандинцев.