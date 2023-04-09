Автобус сбил шестерых: о состоянии выжившей девочки рассказали врачи

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О состоянии сбитой автобусом девочки рассказали врачи Шымкента, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Otyrar.

По данным медиков, девочку 2005 г.р. доставили в городскую клиническую больницу. Врачи оценивают ее состояние как средней тяжести, она находится в отделении нейрохирургии.

Звонок в службу экстренной помощи о ДТП поступило 8 апреля в 18:43. На место происшествия выехали 4 бригады скорой помощи. Фельдшеры оказала первую помощь пострадавшим и доставили их в близлежащие больницы.

Пострадавшие получают лечение в областной детской больнице, перинатальном центре и городской клинической больнице Шымкента.

Напомним, в ходе жуткой аварии на пересечении улиц Байтерекова и Назарбекова, под колесами неуправляемого автобуса погибли четыре человека. Среди них 14-летняя девочка. Она скончалась в больнице от тяжелых травм, так и не придя в сознание.