В "АрселорМиттал" выступили с заявлением по поводу трагедии на шахте

Фото: kapital.kz

Пресс-служба компании "АрселорМиттал Темиртау" распространила официальное заявление по поводу трагедии на шахте имени Ленина в Карагандинской области, передаёт BaigeNews.kz.

"Руководство и сотрудники глубоко потрясены трагическим несчастным случаем со смертельным исходом, произошедшим в 3:03 утра на шахте имени Ленина.

После первоначального заявления, сделанного сразу после аварии, компания может подтвердить, что в момент происшествия на шахте находились 106 сотрудников. В лаве, в которой произошёл несчастный случай, добыча не велась, но в ней проводились подготовительные работы к возобновлению добычи, и работники шахты проводили эти работы, в том числе по дегазации.

Предполагаемый выход газа привёл к взрыву, и пять шахтеров, работавших ближе всего к очагу взрыва, погибли. Ещё четверо сотрудников были доставлены в больницу. Один из них остаётся в критическом состоянии.

В течение дня наш генеральный директор Биджу Наир и исполнительный директор Джелсон Батиста встретились с семьями погибших, чтобы выразить им глубочайшие соболезнования и заверить в оказании финансовой и психологической поддержки. Мы также оказываем психологическую поддержку всем нашим сотрудникам, работавшим на шахте.

Компания будет работать со всеми соответствующими органами и участвовать в комиссии, назначенной правительством, чтобы установить, почему и как произошёл этот несчастный случай.