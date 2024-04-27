АНК сыграла ключевую роль в установлении мира и единства в стране - эксперт

Глава государства Касым-Жомарт Токаев провёл заседание XXXIIІ сессии Ассамблеи народа Казахстана "Единство. Созидание. Прогресс". Президент в своём выступлении обозначил значимость Ассамблеи народа Казахстана как эффективного инструмента в политике межэтнического согласия и общенационального единства. Перед организацией были поставлены конкретные задачи, на которых следует сфокусировать внимание. О потенциале и роли организации корреспондент BaigeNews.kz поговорила с членом Ассамблеи народа Казахстана, председателем Карагандинского центра еврейской культуры, руководителем научно-экспертной группы АНК Карагандинской области, доктором медицинских наук, профессором Виленом Молотовым-Лучанским.

Эксперт пояснил, что Ассамблея народа Казахстана изначально была образована для того, чтобы всецело заниматься вопросами межэтнического и межконфессионального согласия, укрепления единства в стране и соответственно дружбы и уважения друг к другу. Вилен Молотов-Лучанский рассказывает, что именно эта модель толерантности, которая была предложена впервые в 90-е годы, когда началось становление Казахстана, послужила основным содержанием и целью работы АНК.

"В нашем полиэтническом государстве предрекали распад именно по этническому принципу. Я думаю, некоторые силы в различных странах и континентах надеялись, что так и будет, что Казахстан будет представлять раздробленность. На самом деле этого не случилось во многом благодаря национальной государственной политике, закону о гражданстве РК, который был сразу принят. Естественно, общественному институту, который всецело способствовал развитию гражданского общества, прогрессу демократии, укреплению консолидации самого общества", - рассказывает профессор о целях и роли АНК.

Так, по его словам, Ассамблея не просто сыграла какую-то из ролей, а ключевую роль в установлении мира и единства в стране. Это проявлялось в том, что этнокультурные объединения всячески поддерживали государственные органы в их работе на благо страны, идею единства, мира, согласия.

"Не просто поддерживали на словах, а всё делали для этого. Пропагандировали ценности Казахстана, казахской культуры, государственный язык. Это способствовало объединению, реализации основной задачи государства объединить всё население для того, чтобы не было никаких столкновений на этнической, социальной почве. Мало того, что этому способствует сама Конституция, запрещающая и карающая за разжигание национальной, расовой, любой другой розни по принципу принадлежности к тому или иному этносу, конфессиональной принадлежности, языковой и так далее. Это – основополагающие юридические документы, регламентирующие жизнь в стране", - подчеркнул Молотов-Лучанский.

Общественные институты, такие как АНК, не просто поддерживали, а развивали эту идею в своих мероприятиях, уставах, различных общественно-политических акциях, которые проводили этнокультурные объединения и в целом АНК. Любые послания президента, задачи, цели, которые ставились перед экономикой, промышленностью, сельским хозяйством, идеологическими институтами, поддерживались и развивались этнокультурными объединениями и АНК в целом.

Ассамблея поддержит решения Курултая

Выступая на очередной сессии АНК, Глава государства обозначил ряд актуальных задач, на которых следует сконцентрироваться членам Ассамблеи.

Одно из главных поручений – продвижение новой идеологической платформы. О ней речь шла на третьем заседании Национального курултая, прошедшего в Атырау в марте текущего года. Тогда были определены базовые ценности казахстанского народа. Это – Независимость и Патриотизм, Единство и Солидарность, Справедливость и Ответственность, Закон и Порядок, Трудолюбие и Профессионализм, Созидание и Новаторство. По задумке, данные ценности должны задавать смыслы и ориентиры во всех ключевых сферах, от политики и экономики до образования и культуры. Вилен Молотов-Лучанский рассказал, как это понимают члены Ассамблеи.

"Это означает, что мы должны культивировать эти черты, формировать у граждан Казахстана эту способность к новизне, к тому чтобы овладевать государственным языком, для того чтобы быть в духе времени, отвечать вызовам времени, работать во благо Казахстана во всех инфраструктурных проектах. Это означает, что мы должны особое значение придавать работе с молодёжью, с волонтёрством, с этой повесткой, о которой говорит Президент. Нужно противодействовать любым попыткам навязать что-то извне. Нужно быть совершенно свободными, независимыми везде, в то же время уважать традиции нашего общества", - объяснил член АНК.

На Курултае говорилось о том, что нужно консолидировать интеллигенцию, не утопать только лишь в прошлом, избавляться от травмирующих моментов прошлого и в то же время не забывать свою историю, объективно к ней относиться. По словам профессора, это всё является содержанием работы самой Ассамблеи, её экспертов и структур.

"На Национальном курултае это было заявлено для всего общества и для лидеров общественного мнения из разных структур. А для Ассамблеи это очень важная задача, которую надо решать через этнокультурные объединения, все структуры самой Ассамблеи – Совет аксакалов, Совет матерей, этнокультурные, медиативные структуры. Они тоже должны подключаться к этой работе. У них должен быть свой конкретный план, что делать, как вести разъяснения, исследовательскую работу, овладевать государственным языком, придумывать креативные новые подходы", - отметил Молотов-Лучанский.

Что копилось десятилетиями?

Глава государства на сессии АНК отметил, что "для того, чтобы совершить рывок в развитии, предстоит решить много проблем, копившихся десятилетиями".

Как отметил Вилен Молотов-Лучанский, здесь нет никакой двусмысленности. Понятно, что Президент имел в виду проблемы инфраструктурного характера, связанные со сбережением воды, тепла, энергии. Это застарелые проблемы технического и экономического характера. Логично, что теперь в стране будут строить новые каналы, водохранилища, обновлять то, что не обновлялось десятилетиями.

Нельзя забывать о проблемах воспитания и культуры.

"Они всегда существуют. Передача преемственности между поколениями – людей в возрасте, тех, которые начинали строительство независимого Казахстана, и тех, кто его продолжает. То есть это нужно передавать с новыми традициями, возможностями для молодых", - отметил член АНК.

Также, по словам Молотова-Лучанского, к проблемам, которые копились десятилетиями, можно отнести всё, что присуще каждому развивающемуся обществу. Это – коррупционные риски, неэффективное использование средств, управленческие проблемы, управление организациями, в целом, обществом.

"Это то, что не даёт развиваться новому. Это и в мышлении, и в бюрократических подходах, и в большом количестве разрешающих процедур, которые мешают иногда продвигаться креативным идеям и новым технологиям", - добавил он.

Помощь АНК в ликвидации паводков

Касым-Жомарт Токаев, выступая на заседании АНК, отметил активную и слаженную работу Ассамблеи в ликвидации последствий паводков и помощи пострадавшим. Волонтёры Ассамблеи в зоны бедствия направили свыше 1,5 тысяч тонн продуктов питания и товаров первой необходимости на общую сумму около 770 миллионов тенге. В сборе гуманитарной помощи были задействованы больше 12 тысяч волонтёров этнокультурных объединений.

По словам Молотова-Лучанского, эта благотворительная волонтёрская работа будет совершенствоваться и дальше. Он отметил, что Ассамблея стала хорошим примером организованности, сплочённости и готовности помочь согражданам.

"Помощь идёт не только от этнокультурных объединений и членов АНК. Наши активисты связывались со стороной исторического происхождения и продвигали эту идею. Те же таджики, киргизы, азербайджанцы из наших братских стран оказывали помощь. Это будет развиваться и дальше", - сказал эксперт.

Любой кризис это испытание

Касым-Жомарт Токаев в своём выступлении на сессии АНК дал понять, что нынешнее беспрецедентное наводнение окажет положительное влияние на страну. И наш народ, сплотившийся в дни испытаний, сделает решительный шаг в эпоху обновления и прогресса, в лучшее будущее.

С этим согласился и Вилен Молотов-Лучанский. Он отметил, что любой кризис вместе с испытанием несёт новые возможности. Будь то стихийное бедствие, катаклизмы, кризис политического свойства, конфликты социального характера.

"Они, конечно, не должны расшатывать общество, но они должны показывать новые возможности, как переделать внутри себя свою работу, как предусматривать, чтобы эти конфликты и катаклизмы наносили меньше вреда. Это и есть новые возможности, новый взгляд. Это могут быть привлечённые новые технологии, возможности искусственного интеллекта, цифровизации, экономические, финансовые институты. Всё должно работать на благо обновления. Вот это и имеется в виду", - пояснил эксперт.

Новые задачи требуют новых людей

По словам Президента, новый импульс работе Ассамблеи народа Казахстана способна придать молодёжь. Глава государства поручил каждому руководителю в структуре АНК взять себе в заместители представителя молодёжи.

Вилен Молотов-Лучанский, будучи человеком старой закалки, всегда выступает за продвижение молодёжи, приветствует новизну, поддерживает молодых в самых смелых начинаниях.

"Сейчас мы с большим удовольствием готовим себе смену. Мы доверяем нашим молодым членам общества осуществлять свои идеи в каких-то интересных культурных мероприятиях, субботниках, обеспечении волонтёрского, благотворительного проекта. Они у нас работают вместе с нами, подсказывают нам, как общаться с молодёжью, на каком языке с ними разговаривать. Мы даём поручения руководить этими процессами. У нас есть такие ребята, которые наравне с нами занимаются некоторыми проектами", - отметил глава центра еврейской культуры.

Он гордится и доволен казахстанской молодёжью.