Андрей Лукин снова станет сенатором

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В результате довыборов ещё одним сенатором Парламента РК от столицы станет Андрей Лукин, который ранее был депутатом Сената по президентскому списку, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ЦИК РК.



Согласно предварительным данным, предоставленной избирательной комиссией Астаны, в голосовании участвовали 29 выборщиков из 31.

"Их голоса распределились следующим образом: Зейнұлқабден Табиғат — 6; Әбілқайыр Сайранбек Ербатырұлы — 4; Лукин Андрей Иванович — 19; Число бюллетеней с отметкой "Против всех" — 0; Число бюллетней, признанных недействительными — 0", — говорится в сообщении.

В итоге Андрей Лукин набрал 65,5 голосов выборщиков.

Напомним, ещё вчера глава государства подписал указ о прекращении полномочий -Лукина, который был депутатом Сената по президентскому списку.

Ранее ЦИК опубликовал предварительные итоги голосования на выборах в Сенат. В избирательные бюллетени были включены 55 кандидатов Кроме того, в столице прошли довыборы вместо выбывшего сенатора Ахылбека Куришбаева.