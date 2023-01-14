ЦИК опубликовал предварительные итоги голосования на выборах в Сенат

Фото: BaigeNews.kz/Артём Чурсинов

Центризбирком публикует предварительные результаты голосования на выборах в Сенат Парламента РК. Уже известны имена сенаторов от Астаны, Алматы и Шымкента, а также от регионов Казахстана, передаёт BaigeNews.kz.

По предварительным данным ЦИК РК, от Астаны в Сенат Парламента избрана Бибигуль Жексенбай, набравшая 62,1 процента голосов. Столько же выборщиков проголосовали за Жанну Асанову в Алматы. А сенатором от Шымкента станет Нурлан Бекназаров, за которого голосовали 76,7 процента выборщиков.

Также предварительно известно, что сенатором от области Абай станет Кайрат Тастекеев. За него проголосовали 82,4 процента выборщиков. В области Жетысу избран Амангельды Толамисов, набравший 76,3 процентов голосов.

От Мангистауской области — Бекбол Орынбасаров, набравший 72 процента голосов. От СКО избрана Гульмира Каримова, набравшая 80,4 процентов голосов, от ВКО — Шакарым Буктугутов с результатоми 86 процентов.

В Атырауской области избран Алибек Наутиев — 68,6 процента, от ЗКО — Арман Утегулов (74,7 процента).

От Кызылординской области — Руслан Рустемов — 67,4, от Павлодарской — Ернур Айткенов (87,1 процента), От Костанайской области — Гауез Нурмухамбетов (83,1 процента), от Алматинской — Жанболат Жоргенбаев (83,2 процента), от Акмолинской области — Талгат Жунусов, за которого голосовали 90,9 процентов выборщиков.

От области Улытау предварительно избран Советбек Медетбаев, набравший 61,7 процента голосов, в Карагандинской области — Серик Утешов с результатом 72,2 процента. От Жамбылской — Сакен Арубаев, набравший 83,9 процента голосов. От Туркестанской области — Мурат Кадырбек, набравший 72,5 процентов голосов.

Напомним, сегодня в Казахстане проходят выборы в Сенат Парламента РК. В избирательные бюллетени были включены 55 кандидатов Всего по республике документы подавали более 130 претендентов.

В список выборщиков по республике включено 3168 депутатов маслихатов. Наибольшее количество в Туркестанской области – 317 и Костанайской области – 263, наименьшее в городах Алматы – 38, Астана - 31, Шымкент - 30.