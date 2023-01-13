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Подписан указ о прекращении полномочий сенатора Лукина Вчера, 17:20
589
Вчера, 17:20
589

Подписан указ о прекращении полномочий сенатора Лукина

Президент Казахстана подписал указ о прекращении полномочий сенатора, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

"Указом главы государства прекращены полномочия депутата Сената Парламента Республики Казахстан Лукина Андрея Ивановича", - говорится в официальном сообщении.

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#указ #Сенат
BaigeNews.kz
Вчера, 17:20
589
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