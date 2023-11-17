Алихан Смаилов пригласил иностранные компании инвестировать в Казахстан

Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов сообщил, что на долю Казахстана приходится 70% иностранных инвестиций в Центральной Азии, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

"Казахстан до 2029 года заинтересован в привлечении не менее 150 млрд долларов иностранных инвестиций. Для этого мы продолжаем создавать благоприятные условия для инвесторов, в том числе, совершенствовать инструменты поддержки инвестиций", — сказал глава правительства.

Он сообщил, что за шесть месяцев 2023 года в национальную экономику Казахстана было привлечено порядка 14 миллиардов долларов инвестиций.

Алихан Смаилов перечислил привлекательные условия, созданные для успешной работы потенциальных и действующих инвесторов. Так, например, по его словам, были исключены 9 тысяч излишних требований для бизнеса и до конца года отменят ещё 1 тыс требований.

"В рамках нового Налогового кодекса предусматриваются особые меры по развитию обрабатывающей промышленности, направленные на освобождение инвесторов от уплаты налогов в первые 3 года. Введено Соглашение об инвестиционных обязательствах, гарантирующее стабильность налогового законодательства на 10 лет при инвестировании на сумму более 500 миллионов долларов. Сегодня граждане 83 стран имеют право на безвизовый въезд в Казахстан, а резиденты 109 государств могут оформить электронные визы. Кроме того, предусмотрены специальные инвесторские визы. Пользуясь всеми этими возможностями, приглашаем активно инвестировать в экономику Казахстана", — добавил глава кабмина.

Также премьер-министр сообщил о подписании шести Соглашений об инвестициях на общую сумму 1,5 млрд долларов.

Ранее сообщалось, председатель Комитета по инвестициям МИД РК Ардак Зебешев рассказал в какие сектора экономики охотнее вкладываются иностранные инвесторы.