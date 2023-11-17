Куда хотят вкладывать деньги иностранные инвесторы в Казахстане

Председатель Комитета по инвестициям МИД РК Ардак Зебешев рассказал в какие сектора экономики охотнее вкладываются иностранные инвесторы, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

"Сейчас мы видим большой интерес мирового сообщества к критическим минеральным ресурсам. Добыча, переработка редкоземельных металлов, которые сейчас широко используются в производстве батарей. Мы видим, что на наших улицах появляется все больше электрических автомашин. Как раз таки Казахстан богат этими ресурсами. И Европейский союз, Великобритания, Соединённые штаты, все стремятся зайти в эту нишу", — сообщил Ардак Зебешев.

Он отметил, что Казахстан в свою очередь заинтересован в первую очередь в том, чтобы не просто добывать сырье и вывозить его за пределы страны. Сейчас основная цель властей – добывать и обрабатывать ресурсы на территории республики, то есть локализовать производство внутри страны.

"В настоящее время инвесторы заинтересованы в редкоземельных металлах – это литий, тантал, титан, бериллий. Их много. Они используются для разных нужд. Например, литий используют в изготовлении батарей, есть еще редкоземельный металл, который используют в производстве магнита, например, в электродвигателях", — пояснил представитель МИД.

По информации организаторов круглого стола, по итогам ожидается подписание 28 документов на 1,8 миллиардов долларов.