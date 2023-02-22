Актюбинцы пытаются вернуть свои авто, которые у них изымают по делу о финпирамидах

Фото: astanatv.kz

Автомобили группы актюбинцев оказались под арестом в рамках громкого дела о финансовых пирамидах, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на телеканал "Астана".

Владельцы приобрели авто у частных лиц через объявления в конце 2020 года. Привлекла невысокая цена и хорошее состояние, признают автолюбители. Сделку оформили по закону, авто зарегистрировали. Позже выяснилось, что весь транспорт является вещественным доказательством по делу о финансовых пирамидах. На него тут же наложили арест, а некоторые авто и вовсе изъяли.

"Оформили через спецЦОН, то есть никаких упоминаний, что это ломбард или ещё что-то, не было. Приобрели в январе 2020 года, в мае этого же года у нас её забирают. Месяц машина стоит на штрафстоянке. Забрали её под сохранную расписку. Но три с лишним года не можем распоряжаться своим имуществом. Как-то не очень охота отдавать своё имущество, которое было куплено за честные деньги", - говорит автовладелец Алексей Пупыкин.

Заложниками ситуации оказались около десятка актюбинцев и более пяти тысяч человек по всему Казахстану, рассказал адвокат. К слову, потерпевшими их не признали, в суде они проходят как свидетели. Люди боятся, что приобретенные по всем правилам авто отберут и передадут прежним хозяевам.

"Уже начинают изымать, тут претензии предъявляет прокуратура, чтобы вернули все машины, всё возместили потерпевшим, кто вложил эти деньги в финансовые пирамиды. А мы, получается, за бортом остаёмся", - говорит автовладелец Аскар Капашев.

Приговор по громкому делу о финансовых пирамидах огласили минувшим летом. Организаторы получили от 7 до 18 лет тюрьмы. А судьбу вещественных доказательств должны были решить в гражданском суде. Но прокуроры внесли протест, согласно которому всё имущество должны вернуть прежним владельцам.

"Мы просим, чтобы приговор суда №2 города Актобе оставили без изменений и судьбу этих вещественных доказательств решали в гражданском порядке. Часть оставили добросовестным приобретателям, то есть у законных владельцев", - говорит правозащитник Ерлан Кулатаев.

И нынешние, и прежние хозяева машин подали на апелляцию. Дело находится на стадии апелляционного рассмотрения.