  • 24 Августа, 20:55
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Акимат Актюбинской области отказался закупать электромобили после проверки Антикора

Сегодня, 19:35
АВТОР
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pixabay.com / иллюстративное фото Сегодня, 19:35
Сегодня, 19:35
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Фото: pixabay.com / иллюстративное фото

Акимат Актюбинской области отказался от планов по покупке электромобилей, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Диапазон".

Сотрудники антикоррупционного департамента установили, что управление делами акимата Актюбинской области планирует приобретение двух электромобилей по цене 38,9 миллиона тенге каждый. В заявке было указано, что у электромобиля должен быть полный привод, не менее пяти мест и четырёх дверей, мультимедийная система с дисплеем, система стабилизации, антиблокировочная система тормозов, фронтальные подушки безопасности. Максимальная мощность - не менее 325 лошадиных сил при 77 кВт\ч. 

При этом среднерыночная стоимость аналогичных электрокаров составляет около 29 миллионов тенге. То есть цена завышена на девять миллионов тенге. После вмешательства Антикора договор о госзакупках привели в соответствие с рыночными ценами. 

В пресс-службе акимата области сообщили, что на данный момент от покупки электромобилей вообще отказались, пишет "Диапазон".

О том, зачем акимату Актюбинской области электромобили, смотрите в выпуске проекта "История одной закупки" на BaigeNews.kz.

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