История одной закупки: зачем акимату Актюбинской области электрокары за 80 млн?

В новом выпуске проекта "История одной закупки" на BaigeNews.kz мы расскажем о том, как предпримчивые чиновники из акимата Актюбинской области закупили два дорогих электоркара для нужд учреждения. Как заверили в акимате экологичные авто им нужны для того чтобы катать членов иностранных делигаций, к тому же автопарк госучреждения уже давно износился. Все бы ничего но покупка сомнительная, ведь в городе нет и условий для правильного содержания таких авто: разбитые дороги, всего одна электрозаправка и та слабая, нет и сервиса. Не уйдут ли бюджетные деньги на ветер...