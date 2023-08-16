История одной закупки: зачем акимату Актюбинской области электрокары за 80 млн?
Сегодня, 09:00
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Сегодня, 09:00Сегодня, 09:00
183Фото: иллюстрация: autoreview.ru
В новом выпуске проекта "История одной закупки" на BaigeNews.kz мы расскажем о том, как предпримчивые чиновники из акимата Актюбинской области закупили два дорогих электоркара для нужд учреждения. Как заверили в акимате экологичные авто им нужны для того чтобы катать членов иностранных делигаций, к тому же автопарк госучреждения уже давно износился. Все бы ничего но покупка сомнительная, ведь в городе нет и условий для правильного содержания таких авто: разбитые дороги, всего одна электрозаправка и та слабая, нет и сервиса. Не уйдут ли бюджетные деньги на ветер...
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