Аким призвал жителей Мангистау не идти на поводу провокаторов

Фото: акимат Мангистауской области

Аким Мангистауской области Нурлан Ногаев обратился к жителям региона, передаёт BaigeNews.kz.

Глава региона призвал сохранять спокойствие, проявить выдержку, не принимать эмоциональных решений и не допускать дестабилизации ситуации.

"Мы должны понимать, что ситуация должна решаться только в рамках закона. Мы все хотим стабильности и уверенности в завтрашнем дне. Мы также хотим жить в правовом государстве. Сейчас важно не пойти на поводу провокаторов. Нельзя давать повод деструктивным элементам для расшатывания ситуации. У нас одна цель – чтобы люди работали, получали достойную заработную плату, были уверены в завтрашнем дне, чтобы человеческое достоинство сохранялось и уважалось", — отметил аким в видеообращении, распространённом пресс-службой акимата Мангистау.

Он отметил, что всем нужна стабильность на наших предприятиях.

"В священный месяц Рамадан будем вместе, будем сплочёнными, будем едиными в сохранении стабильности и спокойствия! Мы с вами прошли многое благодаря нашим совместным усилиям. Уверен, что и это мы тоже преодолеем вместе", — сказал Ногаев.

В Астане нефтяники организовали митинг у здания Минэнерго РК. По данным департамента полиции города, организаторов и активных участников несанкционированного митинга задержали за нарушение закона "О мирных собраниях". Они будут привлечены к административной ответственности. Позже стало известно,что митинговавших в Астане отправят домой в Мангистау, а вопрос их трудоустройства планируется решать с участием представителей нацкомпании "КазМунайГаз".

В поддержку митингующих в Астане выступили жители Жанаозена, он вышли к зданию акимата. Лидеры бастовавших в Астане нефтяников призвали их разойтись по домам, а аким города попросил не поддаваться эмоциям и призывам провокаторов не совершать какие-либо незаконные действия.

В "КазМунайГазе" сообщили, что с митинговавшими провели переговоры в Астане. Они являются бывшими работниками компании "БерАли Мангистау Company", ранее проигравшей тендер на выполнение нефтесервисных услуг для АО "Озенмунайгаз", дочерней компании КМГ.