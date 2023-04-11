  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo

Лента новостей

  • Главная
  • Новости
  • Задержание нефтяников в Астане прокомментировали в полиции
Задержание нефтяников в Астане прокомментировали в полиции Сегодня, 22:39
300
Сегодня, 22:39
300

Задержание нефтяников в Астане прокомментировали в полиции

В Астане задержали группу нефтяников, митинговавших у здания Минэнерго. Ситуацию прокомментировали в департаменте полиции, передаёт BaigeNews.kz.

"Со вчерашнего дня в столице группа работников сервисной компании нефтяной отрасли организовала несанкционированный митинг. Согласно законодательству страны, массовые публичные мероприятия должны проводиться с предварительным уведомлением местных исполнительных органов в специально отведенных для этого местах с принятием мер, исключающих препятствия нормальному функционированию объектов жизнеобеспечения населения.

В связи с нарушением митингующими Закона "О мирных собраниях" в части отсутствия заявки в МИО на проведение митинга, а также проведение несанкционированного митинга в локации, которая не утверждена в перечне местного решения маслихата, в полицию доставлены ряд организаторов и активных участников акции.

Нарушители будут привлечены к административной ответственности по статьям 488 и 667 КоАП РК, влекущим предупреждение или штраф в размере 30 МРП либо административный арест на срок до 15 суток. Их действиям будет дана правовая оценка согласно действующему законодательству", - сообщили в полиции.

Полицейские предупреждают, что за организацию и проведение собраний, митингов, демонстраций, шествий, пикетов либо иного публичного мероприятия, проводимого в нарушение порядка, установленного в РК, предусмотрена ответственность.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 22:39
300
Поделитесь:
Новости партнёров:
Наверх