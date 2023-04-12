Аким Жанаозена обратился к горожанам

Фото: скриншот с видео

К собравшимся на площади перед акиматом Жанаозена обратился аким города Айбек Косуаков, передаёт BaigeNews.kz.

Сообщалось, что собравшиеся в Жанаозене требуют освободить задержанных в Астане нефтяников.

"Наши земляки организовали акцию протеста в Астане и были доставлены в отдел полиции. По сообщению представителей правоохранительных органов, наши земляки в порядке. К ним будут приняты административные меры в рамках действующего законодательства", - сказал аким в видеообращении к горожанам.

Он подчеркнул, что акимат на постоянной основе принимает меры по созданию новых рабочих мест в городе и обеспечению занятости безработных.

"В священный месяц Рамадан призываю всех к спокойствию! Не зная сути вопроса, прошу не поддаваться эмоциям и призывам провокаторов не совершать какие-либо незаконные действия", – заключил Айбек Косуаков.