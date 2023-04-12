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  • Митинговавших в Астане нефтяников из Жанаозена отправят домой
pixabay.com / иллюстративное фото Сегодня, 00:44
163
Сегодня, 00:44
163
Фото: pixabay.com / иллюстративное фото

Митинговавших в Астане нефтяников из Жанаозена отправят домой

Митинговавших в Астане экс-работников нефтесервисной компании "БерАли Мангистау Company" отправят домой в Мангистау, передаёт BaigeNews.kz.

Об этом стало известно из видеообращения лидеров протестующих в Астане Жолмурата Улыкпанова и Нурсултана Нурумулы. Они сообщили, что всех участников митинга сегодня-завтра отправят в Мангистау на железнодорожном и авиатранспорте. А вопрос их трудоустройства планируется решать с участием представителей нацкомпании "КазМунайГаз".

Лидеры бастующих нефтяников поблагодарили поддержавших их жителей Жанаозена и призвали разойтись по домам.

Ранее к собравшимся на площади перед акиматом Жанаозена с требованием освободить задержанных в Астане нефтяников обратился аким города Айбек Косуаков. Он подчеркнул, что акимат на постоянной основе принимает меры по созданию новых рабочих мест в городе и обеспечению занятости безработных.

"В священный месяц Рамадан призываю всех к спокойствию! Не зная сути вопроса, прошу не поддаваться эмоциям и призывам провокаторов не совершать какие-либо незаконные действия", – сказал Айбек Косуаков.

По данным департамента полиции Астаны, организаторов и активных участников несанкционированного митинга нефтяников задержали за нарушение закона "О мирных собраниях". Они будут привлечены к административной ответственности.

В нацкомпании "КазМунайГаз" сообщили, что с митинговавшими провели переговоры в Астане. Они являются бывшими работниками компании "БерАли Мангистау Company", ранее проигравшей тендер на выполнение нефтесервисных услуг для АО "Озенмунайгаз", дочерней компании КМГ. 

Рабочим предложили трудоустройство в ТОО "Ai-Bis" и ТОО "Кезби" (также оказывает нефтесервисные услуги) с сохранением заработных плат. Но экс-работники "БерАли Мангистау Company" заявили, что не намерены трудоустраиваться на предлагаемые рабочие места, требуя работу в "Озенмунайгазе". Собравшимся нефтяникам объяснили, что их требования по трудоустройству в штат АО "Озенмунайгаз" в обход существующих правовых процедур являются незаконными. Это противоречит правилам найма на работу в данную организацию, предусматривающую трудоустройство безработных Жанаозена в порядке очереди. Данные правила приняты по требованию самих жителей моногорода для честного распределения рабочих мест.

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Сегодня, 00:44
163
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