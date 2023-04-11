С собравшимися у здания Минэнерго нефтяниками провели переговоры представители КМГ

Специалисты специально созданной контактной группы во главе с руководителем аппарата АО НК "КазМунайГаз" Ерханом Умаровым провели переговоры с нефтяниками, прибывшими из Жанаозена в Астану, передает BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу компании.

Рабочие, прибывшие из Жанаозена, находятся у здания министерства энергетики РК. Они являются бывшими работниками компании "БерАли Мангистау Company", ранее проигравшей тендер на выполнение нефтесервисных услуг для АО "Озенмунайгаз", дочерней компании КМГ. Вместе со специалистами КМГ в переговорах участвуют руководство ТОО "БерАли Мангистау Company" и ТОО "Ai-Bis" (компания-победитель тендера).

Рабочим предложили трудоустройство в ТОО "Ai-Bis" и ТОО "Кезби" (также оказывает нефтесервисные услуг) с сохранением заработных плат.

"Рабочие при переходе в другую компанию должны сохранить за собой все предыдущие условия труда, включая размер заработной платы и социальный пакет. Такую задачу мы ставим перед компанией, которая стала подрядчиком АО "Озенмунайгаз" по итогам тендера. Однако нужно действовать в рамках правовых процедур, и рабочие должны понимать это", - подчеркнул руководитель аппарата КМГ Ерхан Умаров в ходе переговоров.

Вместе с тем, экс-работники "БерАли Мангистау Company" заявили, что не намерены трудоустраиваться на предлагаемые рабочие места, требуя работу в "Озенмунайгазе". Собравшимся нефтяникам объяснили, что их требования по трудоустройству в штат АО "Озенмунайгаз" в обход существующих правовых процедур являются незаконными. Это противоречит правилам найма на работу в данную организацию, предусматривающую трудоустройство безработных Жанаозена в порядке очереди.

Данные правила приняты по требованию самих жителей моногорода для честного распределения рабочих мест.

Процесс переговоров будет продолжен, отметили в КМГ.