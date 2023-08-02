Аким Алматы выразил соболезнование родным погибшей при пожаре в ЖК "Аккент".

Аким Алматы Ерболат Досаев выразил соболезнование семье Бекмухаметовых - родным погибшей при пожаре в ЖК "Аккент", передаёт Baigenews.kz.

"...Безвременный уход из жизни Асель стал трагедией не только для вас, но и для всех нас, алматинцев. Очень тяжело терять своих родных, но ничто не может сравниться с горем родителей, потерявших своего ребенка. Разделяю вашу скорбь. Мужества вам и стойкости перед лицом этой невосполнимой потери. Желаю скорейшего выздоровления вашей дочери и сестре Асель - Айжан", - сказал градоначальник.

Досаев отметил, что пострадавшим пр пожаре будет оказана вся необходимая медицинская помощь для полного восстановления.

Напомним, 1 августа в 16-этажном доме в микрорайон Аккент произошел пожар. На место происшествия в 17:10 направили пожарные рассчеты ДЧС Алматы. Прибывшие через 6 минут спасатели обнаружили, что горит квартира на 5-м этаже. По данным МЧС РК, загорелись электрические кабели с 1 по 16 этажи.

В 18:46 пожар был локализован и ликвидирован. В тушении пожара было задействовано 50 сотрудников и 14 единиц техники ДЧС г. Алматы. Действия спасателей осложнялись сильным задымлением, в связи с чем на месте была организована работа газодымозащитной службы.Также пробраться к месту пожара мешали припаркованные возле дома автомобили.

В Управлении здравоохранения Алматы подтвердили информацию о смерти женщины, получившей множественные травмы.

Четверо детей находятся в отделении реанимации и интенсивной терапии, еще четверо после оказания медицинской помощи отправлены на амбулаторное лечение, родители троих детей отказались от госпитализации.

Чтобы спасти детей, родители выбрасывали их из окон на развернутые жильцами матрацы и ковры.