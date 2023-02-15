Аферисты представлялись сотрудниками фонда "Даму" и оформляли кредиты на казахстанцев

Фото: рixabay

Мошенники брали кредиты на казахстанцев под предлогом оформления льготных займов по линии фонда "Даму", передаёт BaigeNews.kz.

Об этом сообщается на официальной странице фонда в Facebook.

"Мошенники под предлогом оформления льготных займов по линии фонда "Даму" и для формирования "чистой кредитной истории" оформляли на потерпевших "товарные" кредиты (бытовая техника, сотовые телефоны и пр.), далее реализовывали приобретенный товар и присваивали вырученные средства", - отметили в "Даму".

Также отмечено, что в отношении пяти подозреваемых ведется досудебное расследование по признакам преступления, предусмотренного статьёй "Мошенничество".

"В свою очередь сообщаем, что подозреваемые не являются и не являлись работниками фонда "Даму", не обращались в Фонд за получением мер государственной поддержки. Потерпевшие по уголовному делу (преимущественно жители Алматинской области) также не являются получателями мер господдержки в рамках программ фонда", - добавили в фонде "Даму".

В фонде подчеркнули ,что меры финансовой поддержки в рамках государственных программ предоставляются без взимания комиссий. Предприниматели имеют равный доступ к мерам государственной поддержки. Фонд "Даму" не работает со сторонними консультантами и посредниками. Предложения о предоставлении платных услуг по одобрению кредитов на льготных условиях, получению субсидий или гарантий являются мошенничеством.