80 школьников из пострадавших от паводков регионов поехали в детские лагеря

Об организации учебного процесса в противопаводковый период рассказала официальный представитель Министерства просвещения РК Мереке Нурмуханова, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

"Согласно оперативным данным, на сегодня 80 организаций образования продолжают обучение в дистанционном формате. В том числе 55 школ, которые определены пунктами временного размещения. В них пребывают 7255 эвакуированных детей", — сказала Мереке Нурмуханова.

Для оказания психологической помощи детям и пострадавшим на местах работают более 300 школьных психологов.

Организована активная работа уполномоченных по правам ребёнка.

Детей из пострадавших сёл обеспечили необходимыми школьными принадлежностями, техническими средствами для дистанционного обучения.

В сельских школах, где наблюдается низкая скорость интернета, прорабатывается вопрос подключения к сети Starlink.

Мереке Нурмуханова сообщила, что 80 школьников из пострадавших от паводков регионов 6 апреля отправились в детские оздоровительные центры.

Порядка 20 тысяч работников образования участвуют в противопаводковых мероприятиях в качестве волонтёров, в том числе более 10 тысяч в пунктах эвакуации.

Напомним, на данный момент подтопления ликвидируют в семи регионах страны. Всего в Казахстане с начала паводкого периода спасено 72 029 человек, из них 16 078 детей. На местах работают около трёх тысяч медиков. Они постоянно проводят осмотр и следят за здоровьем каждого ребенка.