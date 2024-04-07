80 школьников из пострадавших от паводков регионов поехали в детские лагеря
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Об организации учебного процесса в противопаводковый период рассказала официальный представитель Министерства просвещения РК Мереке Нурмуханова, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.
"Согласно оперативным данным, на сегодня 80 организаций образования продолжают обучение в дистанционном формате. В том числе 55 школ, которые определены пунктами временного размещения. В них пребывают 7255 эвакуированных детей", — сказала Мереке Нурмуханова.
Для оказания психологической помощи детям и пострадавшим на местах работают более 300 школьных психологов.
Организована активная работа уполномоченных по правам ребёнка.
Детей из пострадавших сёл обеспечили необходимыми школьными принадлежностями, техническими средствами для дистанционного обучения.
В сельских школах, где наблюдается низкая скорость интернета, прорабатывается вопрос подключения к сети Starlink.
Мереке Нурмуханова сообщила, что 80 школьников из пострадавших от паводков регионов 6 апреля отправились в детские оздоровительные центры.
Порядка 20 тысяч работников образования участвуют в противопаводковых мероприятиях в качестве волонтёров, в том числе более 10 тысяч в пунктах эвакуации.
Напомним, на данный момент подтопления ликвидируют в семи регионах страны. Всего в Казахстане с начала паводкого периода спасено 72 029 человек, из них 16 078 детей. На местах работают около трёх тысяч медиков. Они постоянно проводят осмотр и следят за здоровьем каждого ребенка.
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