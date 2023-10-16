73-летний аксакал из Улытау пешком дошёл до Стамбула

Аксакал из Казахстана Сарсенбай Котырашов, отправившийся в путешествие по миру пешком, дошёл до Стамбула, передаёт BaigeNews.kz.

Путешественник опубликовал видео набережной Стамбула, а встретивший аксакала соотечественник рассказал, что Сарсенбай-ата чувствует себя нормально.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Sarsenbay Kotyrashov (@ulytaumen)

19 сентября аксакал опубликовал видео из Турции и рассказал, что до Анкары осталось 740 километров, а до Стамбула — 1060 километров. Сарсенбай Котырашов признался: никогда не думал, что окажется в Турции.

А 5 октября путешественник дошёл до Анкары. В столице Турции его ждал тёплый приём в посольстве Казахстана.

По словам Сарсенбая Котырашова, отправиться в путешествие он мечтал уже шесть лет. Но реализовать удалось только в марте 2022 года.

Путешествие аксакала стартовало в родном Улытау весной 2022 года. Ветеран труда Сарсенбай Котырашов вышел в путь 31 марта. Его цель — познакомить жителей других регионов страны с историей и сакральными местами Улытауского района, способствовать внесению казахского прикладного искусства в список ЮНЕСКО, а также возрождени забытого казахского национального праздника - День кумыса",



Совершив пеший обход почти всех регионов страны аксакал поставил цель попасть в Книгу рекордов Гиннесса.