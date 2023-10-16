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73-летний аксакал из Улытау пешком дошёл до Стамбула

Сегодня, 04:18
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Мухтар Тоибазаров/ facebook.com Сегодня, 04:18
Сегодня, 04:18
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Фото: Мухтар Тоибазаров/ facebook.com

Аксакал из Казахстана Сарсенбай Котырашов, отправившийся в путешествие по миру пешком, дошёл до Стамбула, передаёт BaigeNews.kz.

Путешественник опубликовал видео набережной Стамбула, а встретивший аксакала соотечественник рассказал, что Сарсенбай-ата чувствует себя нормально. 

 
 
 
 
 
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Публикация от Sarsenbay Kotyrashov (@ulytaumen)

19 сентября аксакал опубликовал видео из Турции и рассказал, что до Анкары осталось 740 километров, а до Стамбула — 1060 километров. Сарсенбай Котырашов признался: никогда не думал, что окажется в Турции.

А 5 октября путешественник дошёл до Анкары. В столице Турции его ждал тёплый приём в посольстве Казахстана.

По словам Сарсенбая Котырашова, отправиться в путешествие он мечтал уже шесть лет. Но реализовать удалось только в марте 2022 года. 

Путешествие аксакала стартовало в родном Улытау весной 2022 года. Ветеран труда Сарсенбай Котырашов вышел в путь 31 марта. Его цель — познакомить жителей других регионов страны с историей и сакральными местами Улытауского района, способствовать внесению казахского прикладного искусства в список ЮНЕСКО, а также возрождени забытого казахского национального праздника - День кумыса",

Совершив пеший обход почти всех регионов страны аксакал поставил цель попасть в Книгу рекордов Гиннесса.

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