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Дошедший до Актау путешественник может попасть в Книгу рекордов Гиннесса
72-летний Сарсенбай Котрашев пешком обошёл более 20 городов страны и сегодня добрался до центра Мангистауской области - Актау, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Центр общественных коммуникаций.
Во время пресс-конференции, организованной Центром общественных коммуникаций, аксакал рассказал о своё путешествии.
По его словам, путешествовать он мечтал уже 6 лет. Но реализовать удалось только в марте этого года. Аксакал планировал достичь нескольких целей благодаря своему путешествию.
"Моя первая цель-популяризация Улытауского региона в казахской истории. Вторая цель - способствовать внесению казахского прикладного искусства в список ЮНЕСКО. Третья – возродить забытый казахский национальный праздник - День кумыса", - сказал Сарсенбай Котрашев.
Путешественник отметил, что в процессе пешего хода он ощутил огромную поддержку от жителей. Все, кто встречал его, снабжали питанием, водой и деньгами. А дети вставали в очередь, чтобы сфотографироваться с аксакалом.
Отмечается, что 72-летний Сарсенбай Котрашев может попасть в Книгу рекордов Гиннесса. Ведь в таком пожилом возрасте человек, прошедший 8 тысяч километров, до сих пор не зарегистрирован, как рекордсмен. Теперь мечта старца – пуститься в путешествие по миру, чтобы прославлять Казахстан.
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