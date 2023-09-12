37 кабинетов инклюзии откроют в этом году в Казахстане
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В Казахстане растёт число школ, создающих условия для детей с особыми образовательными потребностями, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства просвещения РК.
По информации ведомства, в 2023 году в Казахстане открылось пять кабинетов поддержки инклюзии, до конца года планируют открыть еще 37 кабинетов. Сейчас по всей стране их насчитывается 646, а до конца 2027 года появится дополнительно 200 новых кабинетов.
"На сегодня доля школ, создавших условия для детей с особыми образовательными потребностями, составляет 80%. Из 126 тысяч детей с особыми образовательными потребностями школьного возраста, 65% охвачены инклюзивным образованием в школе. Остальные дети учатся в специальных классах, специальных школах-интернатах и на дому", - рассказал главный эксперт управления инклюзивного образования Комитета среднего образования Алмас Купаев.
Отмечается, в регионах страны ведется работа по расширению сети кабинетов поддержки инклюзии. До 2025 года планируется открытие 34 психолого-медико-педагогических консультации (ПМПК), 26 кабинетов психолого-педагогической коррекции (КППК). В этом году уже открыты три ПМПК и два КППК. Министерством прорабатывается вопрос о введении штатной единицы индивидуального помощника для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата в общеобразовательных школах.
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