30 тысяч рабочих мест создадут проекты промышленной кооперации Казахстана и России

Все эти предприятия имеют большое социальное значение для экономики Казахстана, считает руководитель управления проектов обрабатывающей промышленности комитета промышленности министерства промышленности и строительства РК Досжан Алибеков, передает корреспондент BaigeNews.kz.

"В рамках промышленной кооперации между Республикой Казахстан и Российской Федерацией в отраслях промышленности мониторится реализация 144 проектов на общую сумму порядка 33 миллиарда долларов США, которые в перспективе создадут от 25 до 30 тысяч рабочих мест", - сообщил он.

Эксперт отметил, что из общего пула проектов реализовано 30 инвестиционных проектов на сумму 3,3 миллиарда долларов США.

"Все реализованные проекты имеют значимый социально-экономический эффект для экономики нашей страны - это производство шин в Карагандинской области, кабельно-проводниковая продукция, а также сельскохозяйственное машиностроение и другие направления", - добавил он.

По словам Досжанова, на стадии реализации находится 38 проектов на сумму свыше 15 миллиардов долларов США.

"Также мы мониторим прорабатываемые и перспективные проекты. Например, есть 23 проекта на общую сумму свыше 10 миллиарда долларов США, где у инвесторов более-менее есть видение, проработка с местными исполнительными органами. И есть перспективные проекты, где только ведутся переговоры, имеются какие-то договорённости с российскими партнёрами и местными инициаторами проектов. Данные проекты включают такие ключевые отрасли как химическая промышленность, машиностроение и металлургия", - сказал он.

Чиновник подчеркнул, что ход реализации проектов находится на особом контроле у отраслевого министерства.

Напомним, в Костанае проходит XIX Форум межрегионального сотрудничества Казахстана и России. Сегодня в Астану с официальным визитом прибыл президент РФ Владимир Путин. Вместе с Касым-Жомартом Токаевым они выступили в режиме видеоконференции перед участниками форума.