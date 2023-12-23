Орнитологи призывают жителей Актау прикармливать лебедей

Профессиональные орнитологи из Алматы выступают против запрета актауских экологов подкармливать лебедей, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Lada.kz.

По мнению Виктории Ковшарь и Фёдора Карпова, кормление лебедей — актауская традиция, которая не наносит никакого урона природе.

"Традиция зимнего прикорма птиц существует во всех больших европейских городах. Такое место в Казахстане, где можно кормить лебедей и чаек, есть только в Актау, и это является вашей визитной карточкой. Какой-то человек совершенно бездумно заявил, что у лебедей изжога, их кормить нельзя, и всё, перестали люди их кормить. Стоит помнить: к берегу прилетают отдельные особи, которых голод заставил забыть о своем страхе перед человеком, чтобы хоть где-то найти пропитание. Мы не говорим, что надо завалить берег хлебом, пусть все остается, как было – горожане прикармливают лебедей и получают эстетическое удовольствие", — прокомментировали орнитологи.

Специалисты из южной столицы в течение семи зимних сезонов проводят обследование береговой линии от Баутино до Курыка.

По их словам, тенденции к увеличению или снижению численности птиц за эти годы не наблюдалось.

В настоящее время на озере Караколь, как сказали алматинские исследователи, зимуют порядка 14 тысяч птиц.