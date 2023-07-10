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20 тонн серной кислоты вылилось при опрокидывании грузовика в ВКО
Грузовик с кислотой перевернулся в Курчумском районе. Инцидент произошёл между селами Акбулак и Егиндыбулак, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на YK-news.kz.
По данным региональной службы коммуникаций, в результате ДТП разлилось около 20 тонн серной кислоты. В департаменте санитарно-эпидемиологического контроля ВКО добавили, что на месте происшествия предусмотрена выемка загрязнённого грунта.
"Ближайший водный источник — родник — находится примерно в пяти километрах. Местные жители, по данным акимата, им не пользуются. Тем не менее специалисты взяли пробы воды из родника, чтобы определить, не произошло ли загрязнение вследствие разлива кислоты", - говорится в сообщении.
Отметим, что аналогичное происшествие случилось в ВКО в октябре прошлого года. Тогда 25 тонн серной кислоты вылились на трассу в результате ДТП.
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