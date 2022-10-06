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скриншот с видео Вчера, 23:15
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Фото: скриншот с видео

25 тонн серной кислоты вылилось на трассу в ВКО

В ВКО в результаете ДТП на трассу вылилось 25 тонн серной кислоты, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на департамент экологии региона.

ДТП произошло 5 октября на 227 километре трассы Усть-Каменогорск – Рахмановские ключи близ села Ново-Хайрузовка Катон-Карагайского района. На трассе опрокинулся "КаМАЗ" с автоцистерной (госномер 715 ADC 09), принадлежащий ТОО "АМ Logistic".

"В результате аварии на земельный участок площадью около 50 квадратных метров из автоцистерны вытекла серная кислота общей массой в 25 тонн. В целях нейтрализации серной кислоты и локализации очага загрязнения ТОО "Казцинк" выделило 15 тонн извести, которой было покрыта поверхность загрязнённого участка. Отобраны пробы почвы для определения степени загрязнения почвенного покрова", - сообщили в госоргане.

 

Указывается, что обязательства по ликвидации последствий аварийного загрязнения будут возложены на ТОО "АМ Logistic", который оказывал услуги по транспортировке серной кислоты. Проводятся оперативно-следственные мероприятия, в рамках которых будет определён экологический ущерб.
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#экология #экологическая катастрофа #ВКО #дтп
Журналист
Вчера, 23:15
213
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