19 кинофильмов снимут за счёт государства в Казахстане

Председатель правления Государственного центра поддержки национального кино Курманбек Жумагали встретился с авторами кинопроектов, прошедшими питчинг, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Государственный центр поддержки национального кино.

Глава киноцентра Курманбек Жумагали призвал представителей творческой группы целенаправленно и эффективно использовать выделенные средства и отметил, что весь процесс производства фильмов будет находиться под контролем специалистов центра.

Также он поручил авторам короткометражных и документальных фильмов договориться с отечественными телеканалами и организовать выход своих фильмов на экран.

Кроме того, Курманбек Жумагали подчеркнул, что премьеры полнометражных фильмов должны проводить в Астане и Алматы.

Отмечается, что подготовка к съемкам 19 кинопроектов уже началась. Среди них - фильм "Капитан Байтасов", посвящённый полицейскому, погибшему в 2011 году при задержании террориста в Таразе, мультфильм "Алан туралы аңыз", фильм о лудомании "Игроманка" и фильм "Кайрат", который, по замыслу авторов, усилит у молодежи желание вести здоровый образ жизни и заниматься спортом.