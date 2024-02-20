19 автодорог республиканского значения закрыли в Казахстане

В Казахстане из-за непогоды закрыли движение в восьми областях, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "КазАвтоЖол".

"По состоянию на 12:00 ч. 20 февраля 2024 года, в связи с ухудшением погодных условий, введено ограничение движения транспорта, которое действует на 19 автодорогах республиканского значения в 8 областях", - говорится в сообщении.

Область Абай – 6 автодорог общей протяженностью 2087 км (понижение температуры, сильный мороз - 40°С)

1. По области, по всем направлениям (для общественного автотранспорта и автомобилей, оснащенных дизельными двигателями)

Восточно-Казахстанская область – 7 автодорог общей протяженностью 1268 км. (понижение температуры, сильный мороз - 45°С)

1. По области, по всем направлениям (для общественного автотранспорта и автомобилей, оснащенных дизельными двигателями)

Жамбылская область – 1 автодорога общей протяженностью 79 км. (снег, метель, ветер, ограничение видимости)

1. "Алматы- Ташкент-Термез" с.Кенен-с.Кайнар (движение осуществляется через старый перевал Кордай) (для всех видов);

Область Жетысу – 1 автодорога общей протяженностью 58 км. (в связи с ухудшением погодных условий в Абайской области)

1 "Алматы-Усть-Каменогорск" - уч. г.Ушарал-гр.Абайской области (для общественного автотранспорта и автомобилей, оснащенных дизельными двигателями).

Карагандинская область – 1 автодорога общей протяженностью 103 км. (в связи с ухудшением погодных условий в области Абай)

1. "Караганда-Аягоз-Бугаз" - уч. г. Каркаралинск-гр. Абайской обл. (для общественного автотранспорта и автомобилей, оснащенных дизельными двигателями).

Костанайская область – 1 автодорога общей протяженностью 83 км. (в связи с ухудшением погодных условий в Улытауской области)

1. "Жезказган-Петропавловск" - гр.Улытауская обл.-г.Аркалык (для всех видов)

Павлодарская область – 1 автодорога общей протяженностью 160 км. (в связи с ухудшением погодных условий в Абайской области)

1. "Омск-Майкапчагай" - п.Кенжеколь-гр.Абайской обл. (для общественного автотранспорта и автомобилей, оснащенных дизельными двигателями)

Область Улытау – 1 автодорога общей протяженностью 115 км. (сильный ветер, понижение температуры, сильный мороз)

1. "Жезказган-Петропавловск" - п.Улытау-гр.Костанайской обл. (для всех видов)

На автодорогах республиканского значения задействовано 694 единиц техники и 1399 человек.