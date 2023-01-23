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За прошедший год 1750 казахстанцев вложили свои деньги в несуществующие инвестиционные проекты, заявили в министерстве внутренних дел РК. Об этом передаёт BaigeNews.kz.

Так, одним из видов интернет-мошенничества является привлечение различных якобы вложений и инвестиций.

"Граждане продолжают участвовать в различных схемах по быстрому преумножению денег, несмотря на их сомнительность и непрозрачность. За год жертвами таких схем стали 1750 казахстанцев, которые вложили свои деньги в несуществующие инвестиционные проекты. Более того, в ряде случаев для этих целей оформляли на себя кредиты. В погоне за легкими деньгами они лишились своих сбережений", - рассказал заместитель начальника Департамента криминальной полиции МВД Республики Казахстан Арман Оразалиев.

Так, мошенники завлекают граждан, создавая ложные сайты от имени крупных, в том числе национальных компаний, банков, криптобирж. При этом всё общение с так называемыми "менеджерами" и "брокерами" проходит в онлайн-режиме, в том числе через мессенджеры. В некоторых случаях для привлечения больших сумм мошенники проводят разовую выплату якобы дивидендов.

"К примеру, 16 января в полицию обратилась жительница столицы, которая потеряла 20 миллионов тенге, вложив их в несуществующую инвестиционную компанию. Для этих целей она даже продала свою квартиру. Как правило, основной причиной в таких случаях является интернет-реклама на сайтах, которые находятся на зарубежных технических площадках. Поэтому прежде чем решиться на вложения, необходимо обратиться к официальным представителям компаний, услуги которых рекламируются в интернете. При этом не нужно следовать телефонным инструкциям неизвестных лиц, которые звонят и убеждают сделать инвестиции", - сказал заместитель начальника Департамента криминальной полиции МВД.

К слову, распространен ещё один способ мошенничества - это телефонные звонки от имени сотрудников банков, правоохранительных органов.

"В таких случаях мошенники активно используют специальные сервисы по подмене абонентского номера. То есть с помощью установленной программы подлинный абонентский номер меняется на другой. Мошенники сообщают о якобы подозрительных операциях на счете либо попытке оформления кредита и проводимой спецоперации по задержанию недобросовестных работников банка. Для обеспечения сохранности денег граждан убеждают перевести деньги со счета либо депозита на так называемый безопасный "страховой" счет, который в последующем используется для дальнейших переводов либо обналичивания похищенных денег. В трёх тысячах случаях на граждан оформлялись онлайн-займы в банках и микрокредитных организациях. Здесь также использовались методы социальной инженерии. Граждане под убеждением мошенников, под их диктовкой устанавливали на свои телефоны приложения для удаленного доступа, а также сообщали поступающие из банков коды СМС-уведомлений. Таким образом мошенники и сами граждане обходят все меры безопасности, используемые банками. В некоторых случаях закладывалось либо продавалось имеющееся имущество (квартира, автотранспорт), а вырученные деньги уходили на счета мошенников", - сообщил Оразалиев.

Он отметил, что сотрудники банков или полиции никогда не просят сообщить персональные данные и не проводят спецопераций по телефону.

Большинство таких преступлений совершается из-за рубежа, что усложняет процесс их раскрытия. Если по онлайн-продажам необходимую информацию возможно запросить у казахстанских сайтов объявлений, то по другим необходимо направлять международные запросы. Соответственно, получение нужной информации занимает длительное время.

К слову, в связи с ростом мошенничеств с использованием IP-телефонии, совместно с министерством цифрового развития и операторами связи выработаны технические меры по блокированию фрод-звонков. Это позволяет сократить количество телефонных мошенничеств от имени якобы сотрудников банков. Если в июне прошлого года было зарегистрировано 573 таких мошенничества, то в декабре их количество снизилось в пять раз, до 105 преступлений. Сейчас сотовые компании дорабатывают свои системы для того, чтобы исключить мошеннические звонки.

"Конечно, преступники будут искать новые пути для обхода защитных мер и обмана граждан. Поэтому данная работа нами будет проводиться и в дальнейшем. Совместно с банками реализуются дополнительные меры по обеспечению сохранности счетов граждан и пресечению оформления нелегитимных кредитов, в том числе по оперативному взаимодействию с полицией. На сегодня самой действенной мерой профилактики является повышение информационной и правовой грамотности граждан", - объяснил Оразалиев.

Он подчеркнул, что ведомство проводит обширную работу по информированию населения о мерах предосторожности. В августе-сентябре прошлого года проведена рассылка СМС-уведомлений. В столице запущен пилотный проект "Киберпол". Основной акцент сделан на усиление взаимодействия с другими госорганами, финансовыми учреждениями и частным сектором. Также реализуется комплекс мер по задержанию организаторов и соучастников кибермошенничеств. Так, в прошедшем году по результатам проведенных оперативных мероприятий в ряде городов страны пресечена преступная деятельность шесть групп, занимавшихся обналичиванием похищенных у граждан денег, так называемых дропов. Среди них есть как наши соотечественники, так и граждане СНГ. Они занимались поиском и оформлением банковских карт, а также переводами денег организаторам мошеннических схем. Установлены факты, когда граждане оформляли и продавали банковские карты, которые в последующем использовались для обналичивания похищенных денег. Хочу предупредить, что всем таким фактам будет дана принципиальная правовая оценка

В завершение Оразалиев пообещал, что МВД совместно с другими госорганами и бизнесом и впредь будут приниматься необходимые меры по противодействию интернет-мошенничествам.