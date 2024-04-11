17 человек пострадали от укусов клещей в Шымкенте

Весна - пора активности клещей, которые очень опасны как для людей, так и для животных. В Шымкенте за медицинской помощью c укусами уже обратились 17 человек, передаёт BaigeNews.kz.

По словам специалистов, при неправильном извлечении клеща из кожи возможно заражение раны. Это чревато осложнениями.

"Контакт с таким больным очень опасен тем, что люди, касавшиеся крови больного, моментально заражаются, потому что на коже рук всегда имеются мелкие трещины, и через эти трещины, попадая в кровь, вирус может вызвать заболевание. Лечение по протоколу. В Шымкенте с 17 апреля планируется проведение дезинсекционных мероприятий в личных хозяйствах", - сообщила замруководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля Шымкента Айгуль Турымбетова.

При укусе или контакте с клещом необходимо своевременно обратиться в медицинское учреждение, а кровососущего поместить в ёмкость с плотно закрывающейся поверхностью, не уничтожая его, и сдать в лабораторию на исследование.

Люди, пострадавшие от укусов клещей, должны находиться под наблюдением врачей в течение 14 дней.